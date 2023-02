Rot für Bayern-Star Upamecano in Gladbach erhitzt auch Manuel Gräfe - Ex-Schiedsrichter mit Kritik an VAR

Seinerzeit hatte der frühere Bundesliga-Referee zum VAR in einem nun nochmals erwähnten Gast-Beitrag vom April 2022 in der Bild gemeint: „Wenn man trotz eindeutiger TV-Bilder falsch entscheidet, fehlt es oft an der notwendigen Fußballkompetenz – oder an der Linie, wann man eingreifen soll oder wann nicht. Dort ist seit Jahren ein Hin und Her zu beobachten. Mal ist die von den Verantwortlichen geforderte Eingriffsschwelle hoch, dann wieder zu niedrig.“