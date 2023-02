Was ist los mit Thuram? Gladbach-Stürmer in der Formkrise - Farke mahnt zur Geduld

Bereits drei Pleiten in den ersten fünf Partien 2023 – Borussia Mönchengladbach ist denkbar schlecht ins Jahr 2023 gestartet.

Festmachen lässt sich die Fohlen-Misere vor allem an Stürmer Marcus Thuram, der im neuen Jahr noch kein Bein auf den Boden bekommen hat und in seinen vier Partien ohne Torbeteiligung geblieben ist. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Umso erstaunlicher, da der französische Nationalspieler bis zur WM in Katar in Galaform war und zehn Treffer in 15 Bundesliga-Spielen erzielte, zudem war er dreimal im DFB-Pokal erfolgreich.