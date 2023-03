Bayern-PK vor BVB-Knaller LIVE im Ticker: Tuchel spricht vor FCB-Debüt

Thomas Tuchel gibt sein Pflichtspiel-Debüt beim FC Bayern München und will seinen Ex-Klub Borussia Dortmund (Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) von der Tabellenspitze stoßen!

Aufgrund der besonderen Trainerkonstellation beim deutschen Rekordmeister und der engen Tabellensituation hat der Klassiker eine zusätzliche Brisanz. So bleibt Tuchel keine Eingewöhnungszeit und steht bei seinem neuen Arbeitgeber direkt unter Zugzwang. Vor dem Gipfeltreffen stellt sich der 49-Jährige den Fragen der Journalisten.

SPORT1 hat die Pressekonferenz im TICKER zum Nachlesen.

+++ Tuchel verlässt das Podium +++

Die PK ist beendet, danke für‘s Mitlesen.

+++ „Das ist unser Fokus“ +++

„Ich habe vollstes Vertrauen in die Mannschaft, wir sind froh, dass wir morgen die Möglichkeit haben, da gibt es keine zwei Meinungen. Wenn du bei Bayern München ankommst und einen Punkt Rückstand hast, im Viertelfinale der Pokale bist, dann kämpfst du für jeden Titel, das ist unser Fokus. Wir wollen einen Stil und Konstanz aufbauen. Aber wenn du im April ankommst und um drei Titel spielen kannst, dann willst du auch alle drei gewinnen.“

+++ Tuchel über den Rest der Saison mit Bayern +++

„In diesen acht bis zehn Wochen entstehen ein großer Anspruch und Druck. Das Beste ist, es als Herausforderung und Freude zu sehen. Jeder hat den Anspruch ans sich selbst und ich an mich auch. Es ist ein ungewöhnlicher Zweitpunkt, aber wir geben unser Bestes, um es bis an Ende zu führen.“

+++ Französischkenntnisse ein Vorteil +++

„Kingsley Coman, Upamecano, Bouna Sarr freuen sich, dass ich noch ein paar Brocken kann. Es hilft auch, ein paar Zwischentöne zu erfahren, wenn man sich die Mühe macht, in der Landessprache zu sprechen.“

+++ Über sein Aus bei Chelsea +++

„Es war ein Schock. Es gab einen Termin in der Früh, das war ein sehr kurzes Meeting. Ich wollte nicht so lange sprechen mit den Leuten, die in der Verantwortung waren. Ich dachte, wir waren in einer guten Position, um etwas aufzubauen. Es schmerzt immer noch, die Leute nicht auf täglicher Basis zu sehen. Ich liebe diesen Job, es gab nichts Lustigeres als die Leute in der Geschäftsstelle. Ich war leider dann kein Teil der Gruppe mehr, die sich als Familie angefühlt hat. Aber nun habe ich eine neue Herausforderung gefunden, wo ich von jeder Abteilung die Energie spüre.“

+++ Über das Verhältnis zu Watzke +++

„Das Verhältnis hat geruht, mit viel Ruhe glätten sich die Wogen. Das ist mittlerweile ausgeräumt. Manche Dinge verarbeitet man für sich selber, die bleiben dann hinter verschlossenen Türen. Der Hauptunterschied war, dass ich ihn im Bus erlebt habe und andere Verantwortungsträger ihn bei Borussia Dortmund nicht im Bus erlebt haben.“

+++ Über Begrüßung von Ordnern +++

„Respektvoller Umgang, da lege ich meine Hand ins Feuer, das haben wir immer hingekriegt, auch bei allen, die da arbeiten. Es ist eine Grundvoraussetzung, dass ich pünktlich komme mit einem Lachen, sonst kann ich es von keinem erwarten. Auch der Ordner möchte, dass wir morgen gewinnen, es hat auch nichts damit zu tun, was für einen Beruf er hat.“

+++ Tuchel über seinen Ruf +++

„Eine wertschätzende Atmosphäre ist mir sehr wichtig, aber es gibt im gesamten Fußball-Business Leute, die sagen, dass ich schwierig bin. Aber es ist müßig.“

+++ Tuchel über sein Alter (50. Geburtstag am 29. August) +++

„Dünnes Eis gerade, mich auf meinen 50. anzusprechen. Ich bin definitiv ruhiger geworden, ob es das Alter ist oder nicht. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Antonio Conte, das war ich auch 49. Aber ich lebe das Spiel zu sehr, als dass es mich kalt lässt. Da kann es passieren, dass es mich reinzieht, ich bin nach wie vor sehr emotional. Es bleibt nicht aus, dass man kontrovers diskutiert. Ich habe ganz klare Vorstellungen, wie ich manche Dinge haben will, aber sonst kann man sehr gut mit mir auskommen.“

+++ Tuchel über seine Vergangenheit beim Freizeitverein FC Englischer Garten und das Leben in München +++

„Das war sensationell, mit Freunden zu kicken. Es gibt für uns nichts Schöneres. Ich kann mich aber auch an ein Spiel erinnern, als ich mich selbst ausgewechselt habe, weil ich zu alt war.“

„Meine Kinder wohnen in der Stadt, ich bin jahrelang an der Allianz Arena vorbeigefahren auf dem Weg zu meinem Job der U14 und U23 bei Augsburg.“

„Ich genieße es jeden Tag, es ist ein Geschenk für mich jeden Tag auf dem Niveau.“

+++ Tuchel über seine erste Woche +++

„Work, eat, sleep, repeat war das Programm. Trainingsmäßig fühlt es sich an, als hätten wir einen Tag gehabt. Mit Besprechungen, Gegner sichten, Gesprächen hat es sich angefühlt, als wäre es ein Monat Arbeit. Ich war am Abend gut müde, man möchte so viel aufsaugen wie möglich. Sehr anspruchsvoll und gleichzeitig das Beste, was es gibt. Ich bin sehr dankbar dafür, auf so einem Niveau das Vertrauen zu bekommen.“

+++ Tuchel über Spieler-Reaktionen nach Nagelsmann-Aus +++

„Es ist auch verständlich, es sind erwachsene Männer mit ihrer eigenen Meinung. Es ist völlig okay, wenn sich Joshua (Kimmich) oder Leon (Goretzka) dazu äußern. Er ist für mich ein Schlüsselspieler, Jo verkörpert Bayern München. Er ist ein absoluter Musterprofi. Es ist mir wichtig, mit den Kapitänen Kontakt zu haben, mit Manu, Thomas, Jo. Meistens ist Feedback erwünscht, es ist ein Miteinander.“

+++ Tuchel prophezeit „unfaire Aufstellung“ +++

„Es sind viele Spieler, gegen die es nie Spaß gemacht hat zu spielen. Manche habe ich versucht, zu bekommen, es haben sich dann aber entschieden, zu Bayern zu wechseln. Es wird eine sehr unfaire Aufstellung morgen werden, weil die Eindrücke fehlen. Ich wollte da auch nach vorne schauen, vielleicht haben wir auch ein paar neue Aufgaben für die Spieler. Wir haben die Verhaltensweisen auf dem Trainingsplatz versucht einzuschleifen. Natürlich haben die, die morgen starten, die Eindrücke, um ihren Platz erstmal zu behalten.“

+++ „Wollen Tabellenführung zurück“ +++

„Wir wollen die Tabellenführung zurück, wir werden noch nicht Meister sein. Aber wir brauche nicht drumherum reden, was wir wollen und die Fans von uns erwarten. Die Signalwirkung gibt es über die Art, wie wir spielen und auch das Ergebnis.“

+++ Tuchel über Sané +++

„Es wäre unfair, wenn wir Leroy rausnehmen. Es ist der Wunsch, dass wir so viele wie möglich an ihr Leistungslimit bringen. Aber in erster Linie ist er der Spieler selbst. Wenn du bei einem Klub wie Bayern München unterschreibst, dann erfordert es mentale Stärke und einen außergewöhnlichen Sportsgeist. Der Großteil liegt immer beim Spieler, es wollte sich jeder zeigen. Das ist normal, wenn ein neuer Trainer kommt.“

+++ Tuchel über BVB-Vergangenheit +++

„Es ist glaube ich besser, wir lassen es ruhen. Es macht wenig Sinn, den Bodensatz öffentlich aufzurühren. Die Stimmung ist sehr versöhnlich, das nehmen auch alle so wahr. Als ich mit Paris in Dortmund gespielt habe, bin ich von vielen Leuten umarmt worden, und habe auch viele Leute umarmt. Es haben auch viele bedauert, dass die Dinge zu Ende gegangen sind. Aber es ist zu lange her, um eine Schublade aufzumachen. Es wird niemandem gerecht, es ist zu lange her, um mich da ärgerlich zu machen. Aber ich freue mich, morgen Leute zu treffen.“

+++ Tuchel über Hoeneß +++

„Es ist immer noch FC Bayern. Der FC Bayern ist Uli Hoeneß. Es war mir ein Anliegen, persönlich mit ihm zu sprechen. Ich wollte ihm auch sagen, dass ich das Beste gebe, um auf seinen Klub aufzupassen. Ich wollte mich ausdrücklich bei ihm bedanken. Im täglichen Bereich sind Kahn, Neppe und Hainer meine direkten Ansprechpartner.“

+++ Tuchel über seinen Ansatz +++

„Ohne Emotionalität kriege ich es auch nicht hin. Wir brauchen eine gute Mischung, der Mannshaft ein Gefühl vermitteln, dass es keiner großen Maßnahmen und Änderungen bedarf. Ganz runtergedimmt kriegen wir das morgen auch nicht hin. Wenn wir im Stadion sind, ist das etwas Besonderes, das wird ein heißes Match, wir werden emotional bereit sein.“

+++ Tuchel über den BVB +++

„Wir können nicht hundertprozentig vorhersagen, was Dortmund machen wird, aber wir müssen uns erstmal finden. Schlüssel ist, dass wir Vertrauen in uns selber haben. Die Mannschaft kann eine unglaubliche Wucht haben.“

+++ Tuchel über Wunschverpflichtung Anthony Barry (Chelsea-Co-Trainer) +++

„Ich hoffe es auf der Ebene der Klubs, ich hoffe, dass wir in diesem Fall eine schnelle Einigung finden.“

+++ Tuchel über das Personal +++

„Wir können aus dem Vollen schöpfen, bis auf Mathys Tel, Lucas Hernández und Manuel Neuer. Jamal Musiala hat heute komplett trainiert und wir morgen auch noch eine Einheit machen.“

+++ Tuchel legt los +++

Die erste Spieltags-PK mit dem neuen Bayern-Coach hat begonnen.

+++ Tel fällt aus, Hoffnung bei Musiala +++

Zur personellen Situation: Neben den Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernández fällt auch Mathys Tel aus. Das Sturmjuwel hat sich einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen und muss wochenlang pausieren. Bei Jamal Musiala besteht dagegen Hoffnung auf einen Einsatz. Der Mittelfeldspieler macht im Heilungsprozess nach seinem Muskelfaserriss Fortschritte.

+++ Herzlich willkommen +++