Bundesliga: Selke nach Köln-Niederlage gegen BVB:„...geht mir auf den Sack!“

Damit sorgte Selke für den ersten Kölner Stürmertreffer nach 831 Minuten. Dass ihm seine Eigenleistung an diesem Abend jedoch herzlich egal war, bekam Sky -Reporter Yannick Erkenbrecher im Post-Match-Interview deutlich zu spüren: „Es ging darum zu zeigen, dass wir noch leben“, fing Selke an - und fuhr gereizt fort.

Es wären nicht so schöne Zeiten wurde Selke entgegengehalten. Seine Antwort: „Ne.“ Zwar führte er noch aus, dass sie an diesem Abend in 90 Minuten nicht das auf den Platz gebracht hätten, was sie sich vornahmen: „Hier in Dortmund musst du einen überragenden Tag erwischen, und den haben wir heute nicht erwischt.“