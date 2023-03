Nagelsmann-Aus bei Bayern: "Gibt immer Spieler, die sich über Entlassung freuen"

Es waren diese extremen Schwankungen , auch in diesem Jahr wieder. Die Bayern haben von den vergangenen zehn Spielen nur fünf gewonnen. Man kann das sportlich also nachvollziehen, dass die Bayern nun diesen Schritt gegangen sind und sich von Nagelsmann getrennt haben.

So kam Salihamidzics Doppelpass-Auftritt an

Effenberg: Nagelsmann-Aus nicht aus heiterem Himmel

Die Bosse sind dann verpflichtet, eine Entscheidung zu treffen und zu reagieren. Für mich kam das jetzt auch nicht aus heiterem Himmel, wenn man jetzt mal so ganz tief in die Analyse geht.

Gab es nicht bei Hitzfeld und Heynckes

FC Bayern: Nagelsmann mit zu vielen Taktik-Erklärungen?

Das war in letzter Zeit aber nur selten so. Die erste Halbzeit beim 1:2 in Leverkusen war wirklich nicht gut, so kennt man die Bayern einfach nicht.