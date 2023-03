"Das hat Bayern für keinen Trainer gemacht" - Wieso Matthäus Nagelsmann adelt

„Das, was der Verein in Sachen Kader für Julian Nagelsmann getan hat, hat der Klub so noch nie für irgendeinen Trainer unternommen“, sagte der Rekord-Nationalspieler in seiner Sky -Kolumne.

Den FCB-Coach lobte der 61-Jährige vor allem wegen dessen sozialer Kompetenzen im Umgang mit dem Münchner Star-Ensemble: „Was gibt es Besseres für einen Trainer, zumal man heute fünf Mal wechseln kann, wenn er sich in Richtung Wechselbank dreht und sieht, was da alles für tolle Spieler sitzen? Julian macht das klasse. Man darf Spielern nur nicht ihre Stärke nehmen. Und das erkenne ich bei Julian Nagelsmann auch.“

Wieso Matthäus Nagelsmann adelt

Die Gründe dafür: Nagelsmann sei „jetzt schon sehr erfahren. Er hat in der Bundesliga alles erlebt: Abstiegskampf mit Hoffenheim, Meisterschaft, bittere Niederlagen in der Champions League und auch große Siege wie zuletzt gegen Paris. Das ist ein sehr großer Erfahrungsschatz in nur wenigen Jahren, den so kaum ein anderer Trainer in dem Alter hat.“