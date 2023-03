Enthüllt! BVB-Star winkt neuer Vertrag

„Die Tendenz geht klar in Richtung Verlängerung. Die Dortmunder wollen den Portugiesen gerne behalten und für zwei Jahre an sich binden – allerdings zu bestimmten Konditionen.“

Guerreiro ist zurzeit in absoluter Topform. Der Europameister von 2016 war in sieben Spielen nach der Winterpause an neun Toren direkt beteiligt (zwei Treffer, sieben Assists).

Guerreiro in Topform

„Wir haben uns dazu ein paar Gedanken gemacht und sind in Gesprächen. Es war vor Wochen zu lesen, dass ein Entscheid gefallen ist, dass Rapha uns verlassen wird. Das ist aber nicht so, es ist alles offen“, hatte Kehl nach dem 6:1-Sieg gegen Köln gesagt.

Aber was will eigentlich Guerreiro? Der 29-Jährige fühlt sich in Dortmund pudelwohl, hat zuletzt immer wieder betont, dass er gerne bleiben möchte. „Seine Leistungen haben aber auch bei anderen Klubs Begehrlichkeiten geweckt“, weiß Müller. Guerreiros Kinder sind in Dortmund geboren und gehen dort zur Schule. Einem Verbleib steht grundsätzlich also nichts im Wege.