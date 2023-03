"Julians Freistellung sieht nach einer Panikaktion aus" - Nagelsmann-Förderer Ernst Tanner im SPOR1-Interview

Der 56-Jährige, der zwischen 2003 und 2011 in Hoffenheim als Leiter der Nachwuchabteilung, Sportlicher Leiter und Geschäftsführer tätig war, ist seit 2018 Sportdirektor bei MLS-Klub Philadelphia Union. Im SPORT1 -Interview spricht er über das Bayern-Beben und Nagelsmann.

Ernst Tanner: Ich kann ja mittlerweile in unserem Geschäft schon ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und wenn ich höre, dass Julian in letzter Zeit neben den üblichen Platzhirschen auch noch mit artengeschützten Tieren (Maulwürfen, Anm. d. R.) zu kämpfen hatte, dann läuten bei mir die Alarmglocken. So gesehen kam das Aus für mich nicht sonderlich überraschend.