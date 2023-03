Mario Basler: Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann in Zukunft bei Real Madrid

„Ich glaube, dass er der nächste Trainer bei Real Madrid wird. Es gibt ja schon heiße Gespräche, Diskussionen. Es wird ja schon aus den spanischen Zeitungen vermeldet mehr oder weniger, dass Interesse besteht an Julian“, erklärte der 54-Jährige im Podcast Basler ballert .

Basler: „Müller könnnte wieder eine Rolle gespielt haben“

„Ich fand viele Aussagen auf der Bayern-Pressekonferenz sehr kurios. Der Trainer hätte die Mannschaft in der Kabine verloren. Kimmich, Goretzka sagen, das stimmt nicht. Thomas Müller könnte auch schon wieder eine Rolle gespielt haben“, meinte Basler, der schon zuvor harsche Kritik am FC Bayern geübt hatte .

Mittlerweile sei es „als Trainer so, ob du Erster oder Letzter bist, die schmeißen dich sowieso raus“, echauffierte sich Basler, der anschließend noch deutlicher wurde: „Die ganze Pressekonferenz, die ich mir da angehört habe, so viel Mist kann ich gar nicht wiedergeben, was ich da gehört habe. Auch teilweise von Oliver Kahn“.