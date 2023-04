FC Bayern: Von diesem Star ist Tuchel "extrem beeindruckt"

Vor Bayerns Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 dominierten vor allem die Gerüchte um Oliver Kahn und die ausbleibenden Einsatzzeiten von Thomas Müller die Schlagzeilen.

In der Pressekonferenz vor dem Spiel äußerte sich Thomas Tuchel zu den Themen, schoss außerdem gegen Kritiker zurück und kritisierte dafür den schlechten Rasen in der Allianz Arena. Weiter sprach Tuchel über die Ankunft seines neuen Co-Trainers, mangelnde Chancenverwertung und vermeintlich „satte“ Bayern-Spieler.

+++ Tuchel über Zukunft von Tel +++

Wir sehen seine Qualitäten, er hat eine wahnsinnige Explosivität und Torabschluss. Er hat eine jugendliche Spielfreude und einen Antrieb, das müssen wir aber kanalisieren, damit er versteht, wann wohin und wann wohin nicht. Er hat es ein paarmal gut gemacht als Einwechsler, das ist jetzt erst einmal die Rolle. Selbst so Dinge wie Leihe oder Behalten würden wir Ende August besprechen und nicht vorher.

+++ Tuchel scherzt über Ankunft von Co-Trainer Barry +++

Er ist gerade angekommen. Endlich ein guter Trainer da, endlich Qualität im Trainerteam. Ich bin sehr glücklich, man sieht das vielleicht an meinem Gesicht. Wir haben hart gekämpft und gewartet, wir wollten ihn unbedingt haben. Er hat das ganze Paket, die Persönlichkeit, die Liebe und die Leidenschaft zum Spiel, die Qualität in den kleinsten Übungen. Seine Energie und die Lust, im Training auf jedes Detail zu achten, ist top. Er ist natürlich alleinverantwortlich für das Ergebnis morgen.

+++ Tuchel über Selbstverständlichkeit von Meistertiteln +++

Wir kämpfen um den Titel. Wir dürfen uns dafür nicht schämen, es darf nicht peinlich sein, dass es eng ist. Auch in Paris war es irgendwann nicht mehr genug, Meister zu werden. Es wird dann abgewertet, was es bedeutet, Bundesliga zu spielen. Ich habe es selbst in Paris erlebt, wie schade es dann auch ist, dass Meistertitel als eine Selbstverständlichkeit angesehen werden. Weil du ja am Ende nur Meister wirst, wenn du in Paris an 38 und in der Bundesliga an 34 Spieltagen performst und dich dem immer wieder stellst. Man kann dann nicht erwarten, dass das so abgefeiert wird, wie wenn ein Underdog Meister wird, was wir leider akzeptieren müssen. Aber es ist ein bisschen schade. Ich glaube, es geht selbst den Spielern so, dass es zur Normalität wird, aber diese Normalität auf einem extrem hohen Niveau stattfindet.

+++ Tuchel kritisiert Rasen der Allianz Arena +++

Ich will nicht auf dem Platz herumreiten, aber der Platz in der Allianz Arena ist ein Thema. Sie sehen, wie oft wir den Stand verlieren in der entscheidenden Phase. Wenn sie an die Chance gegen Dortmund denken, wo Kingsley Coman schon am Torwart vorbei ist und dann im Rasen versinkt.

+++ Tuchel erklärt schlechte Effektivität vor dem Tor +++

Manchmal denkt man, es fehlt uns aktuell ein Schuss von Zielstrebigkeit und Egoismus. Am Ende geht es um Entscheidungen. Ich habe in meiner Karriere nie ein Tor geschossen. Aber klar, man muss in solchen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Wir brauchen eine gute Mischung aus vielen Komponenten. Da sind wir dran.

+++ Tuchel über Gegner-Trainer Bo Svensson +++

Er hat als Spieler schon so getickt wie ein Trainer. Das hat mich ein bisschen an mich selbst erinnert, auf deutlich geringerem Niveau. Ich habe nie so hoch gespielt, so gut gespielt wie Bo. Aber ich habe mich in der Kabine ein bisschen so benommen wie er. Er war sehr kritisch und hat alles hinterfragt, aber in einem taktischen Sinn, der sehr außergewöhnlich war. Er hat schon damals als Spieler sehr vorausschauend Fußball gespielt. Er war kein Sprinter, hat aber trotzdem auf diesem Niveau gespielt. Wir konnten uns alle vorstellen, dass er ein guter Trainer werden kann, wenn er das möchte. Der Kontakt ist nie abgerissen, Bo ist ein fantastischer Mensch und Familienvater und hat das Herz am rechten Fleck.

+++ Tuchel: Bankspieler „können noch eine Schippe drauflegen“ +++

Wir wünschen uns schon auch Dampf von der Auswechselbank, wir können da zulegen. Sachen mal nicht hinzunehmen, wenn man mal nicht in der Startelf steht. Da können wir schon eine Schippe drauflegen. Das steht außer Frage und das sprechen wir in aller Deutlichkeit an, dass auch die, die hinten dran sind, verstehen, was es bedeutet, für Bayern zu spielen. Dass du, auch wenn du es nicht an den Minuten ablesen kannst und es noch nicht so fühlst, ein wichtiger Teil des Teams bist und erstmal dich selbst, aber auch halle anderen ans Limit pushst.

+++ Tuchel über vermeintlich „satte“ Spieler+++

Das würde ich nicht unterschreiben. Dass und da was fehlt, auch im Pokal gegen Freiburg und vor allem gegen Hoffenheim, steht außer Frage. So ganz den Grund dafür kenne ich noch nicht. Aber ich sehe auch keinen Unterschied im ‚Sattsein‘ vom neunten zum zehnten Titel. Ich spüre eher eine Verunsicherung, eine Unruhe, die uns lähmt und zurückhält, frei zu spielen und kreativ zu sein. Deswegen bin ich eher dabei, die ganze Sache zu beruhigen und positiv zu beeinflussen, als das ganz große Thema aufzumachen, dass elementar Einstellung oder Hunger fehlt.

+++ Tuchel über mangelnde Chancenverwertung +++

Am Ende kannst du Videos zeigen, Gespräche führen oder auch nicht, am Ende hilft für die ganzen Offensivspieler einfach nur ein Tor. Leroy (Sané) hatte große Chancen in Freiburg und gegen City und wenn du Ergebnisse benötigst, brauchst du Effektivität auf höchstem Niveau. Wir wünschen uns mehr Effizienz im Torabschluss.

+++ Tuchel über Müller-Reaktion +++

Ich habe mich gestern wahnsinnig über seine Reaktion gefreut auf dem Trainingsplatz. Die Art und Weise des Umgangs war vorbildlich, auch weil er Gas gegeben und die Mannschaft mitgezogen hat. Ich war extrem beeindruckt von seiner Reaktion. Er hat das beste Signal von allen gesendet.

+++ Tuchel: „Jedes andere Spiel ist ein Thomas-Müller-Spiel“ +++

Ich bin selbst großer Thomas-Müller-Fan. Diese Undefinierbarkeit in Weltklasse-Ausprägung, das ist ganz besonders. Trotzdem bin ich der Meinung gewesen, dass diese beiden Spiele in ihrer Charakteristik die einzigen beiden waren, die nicht seine sind, die nicht hundertprozentig zu ihm passen. In allen anderen Konstellationen wäre die Möglichkeit hoch gewesen, dass wir ihn auf dem Platz haben. Deshalb würde ich sagen: Jedes andere Spiel ist ein Thomas-Müller-Spiel.

+++ Tuchel über Gegner Mainz +++

Es wird sehr schwierig aus meiner Sicht der Dinge. Mainz wird sich intensiv auf dieses Spiel vorbereiten, sie sind neun Spiele ohne Niederlage und Dritter der Rückrundentabelle. Sie surfen gerade auf einer Welle, mit viel Aufwand und Ruhe im Verein. Deshalb wird es eine schwere Aufgabe, das war schon vorher klar.

+++ Tuchel über Kahn-Gerüchte +++

Ob sie es mir glauben oder nicht: Ich lese wirklich gar nichts. Ich komme in der früh hierher und spüre eine ruhige Atmosphäre. Ich spüre eine fokussierte und positive Energie. Ich versuche das zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann. Die Themen außerhalb kann ich nicht beeinflussen und die schießen über das Ziel hinaus. Meine Zusammenarbeit mit Brazzo und Oli ist ruhig, zielorientiert und in einer positiven Grundstimmung. Dass wir nicht zufrieden sind, ist klar. Trotzdem sind die Gespräche von Vertrauen geprägt. Es hat sich nichts geändert.

+++ Tuchel über CL-Aus gegen City +++

Ich kann absolut nachvollziehen, dass drei Jahre ohne Halbfinale im DFB-Pokal nicht genug sind. Ich kann drei Jahre Viertelfinale in der Champions League nicht als Krise erkennen. Es ist mein eigener Anspruch, ins Viertelfinale zu kommen. Wir sollten nicht vergessen, mit wem wir uns messen in Europa. Ich halte es für unangebracht, ein Ausscheiden im Viertelfinale pauschal als Krise zu sehen. Liverpool war nicht im Viertelfinale, Arsenal war nicht im Viertelfinale - das sind große Klubs.

+++ Pressekonferenz geht los +++

Thomas Tuchel betritt das Podium. Die PK startet pünktlich.

+++ Wie äußert sich Tuchel zu Kahn-Gerüchten? +++

Mit Spannung wird erwartet, inwieweit sich Tuchel zu den Gerüchten um Vorstandschef Oliver Kahn äußert. Der Vorstandsboss steht an der Säbener Straße unter großem Druck, soll laut dem norwegischen Journalisten Jan Aage Fjörtoft sogar „von seinem Amt entfernt werden“. Grund sei vor allem fehlende Nahbarkeit und Harmonie unter Kahn, der sich trotz seiner kurzen Amtszeit bereits distanziert und müde verhalte.

+++ Was sagt Tuchel zu Müllers Bankplatz? +++

Zuletzt geriet Tuchel in die Kritik, weil er Thomas Müller in den K.o.-Spielen gegen Manchester City nicht von Beginn an aufstellte. Auch mit dieser Personalie wird er auf der PK konfrontiert werden.

+++ Tuchel trifft auf Ex-Klub +++

Tuchel wurde 2009 Mit der Mainzer U19 Deutscher Junioren-Meister und wurde anschließend zum Cheftrainer der 05er befördert. Dort blieb er bis 2014 und schaffte mit dem 5. Platz 2011 und dem 7. Platz 2014 zwei der besten Platzierungen in der Mainzer-Historie.

+++ Mainz in Top-Form +++