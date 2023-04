Bundesliga: Meister? Das spricht für den BVB

Mit dem deutlichen Sieg sendete der BVB nicht nur ein beachtliches Zeichen im Titelkampf an die Konkurrenz aus München: Auch für das eigene Selbstverständnis war der in einer Drucksituation errungene Triumph eine große Genugtuung .

Denn ausgerechnet in der Woche nach der Enttäuschung beim VfB hatten sowohl Kehl als auch Terzic erstmals öffentlich den Titelgewinn in der Bundesliga als Ziel ausgegeben . Eine Ansage, die nicht nur die Bayern aufhorchen ließ.

BVB auf Meisterkurs? „Das ist der Unterschied zu vorher“

„Der BVB kann doch sagen: Ich will Meister werden. Warum erst sechs Wochen vor Schluss?“, wunderte sich Felix Magath am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

Auch SPORT1 -Experte Stefan Effenberg zollte den Westfalen seine Anerkennung. Nach dem Rückschlag in Stuttgart hätten die Dortmunder die richtige Antwort gegeben und „eindrucksvoll bewiesen, dass sie es können“.

BVB: Parallelen zur Meistersaison 2011/12

Dennoch gibt es gute Gründe dafür, dass der BVB der kommende Champion werden könnte. Im Gegensatz zum FC Bayern, wo es sowohl bei den Spielern als auch in der Führungsebene Unruhe gibt , scheint bei den Westfalen alles harmonisch zu verlaufen.

Schonungslose Aussprache nach Stuttgart-Remis

Das zeigte sich zumindest in der Partie gegen Frankfurt, bei der die Dortmunder über die komplette Spielzeit geschlossen und gemeinschaftlich auftraten. Sie zeigten außerdem die nötige Gier und Einstellung, die ihnen in der Vergangenheit oftmals abgesprochen wurde.

Das kommt nicht von ungefähr: Nach dem Rückschlag in Stuttgart sprach die Mannschaft unter der Woche ehrlich und schonungslos miteinander, wie Sportdirektor Kehl und Torhüter Gregor Kobel erklärten. „Wir haben sehr starke Charaktere und jeder hat unter der Woche seinen Teil dazu beigetragen“, verriet der Schweizer. Man sage sich ständig gegenseitig die Meinung.

Nach dem Stuttgart-Remis: So hat Edin Terzic sein Team in die Spur gebracht

Malen und Adeyemi: Dortmunds Stars im Titel-Endspurt

Neben der positiven mentalen Komponente kann der BVB auch auf die wiedererstarkten Donyell Malen und Karim Adeyemi zählen. Obwohl Malen in der gesamten Hinrunde kein einziges Tor erzielt hatte, traf der 24-Jährige in den vergangenen fünf Partien mindestens einmal.

Gemeinsam mit Adeyemi, der bei beiden Toren von Malen gegen die SGE als Vorlagengeber agierte, trägt er zu einem erfolgreichen Endspurt bei. Dabei benötigte Adeyemi, der im vergangenen Sommer für 35 Millionen Euro aus Salzburg kam, selbst eine Anlaufzeit von einem halben Jahr in Dortmund.

Mittlerweile ist der Nationalspieler für die Startelf von Terzic unverzichtbar geworden und sammelte sechs Scorerpunkte (drei Tore und drei Vorlagen) in sechs Rückrundenspielen. Selbst die mehrwöchige Verletzungspause wegen eines Muskelfaserrisses brachte ihn nicht aus dem Tritt. Zum Vergleich: In der gesamten Hinserie kam Adeyemi nur auf zwei Assists.

Trotz seines jungen Alters von 21 Jahren geht er neben den anderen Führungsspielern wie Bellingham, Hummels oder Emre Can voran bei der Borussia – auch verbal: „Ich wollte immer Deutscher Meister werden! Für mich persönlich war das immer ein Ziel, sonst wäre ich nicht hierhergekommen.“

BVB will Restprogramm mit Heimvorteil meistern

Adeyemi führt den jüngsten Erfolg des BVB auf die richtige Einstellung zurück: „Jeder Spieler in dem Kader hat seine Qualitäten und Spezialitäten. Wenn der Kopf stimmt und das Selbstbewusstsein da ist, dann kannst du das auch zeigen.“

Aus diesem Grund gibt sich der gebürtige Münchner für die verbleibenden Partien zuversichtlich. „Wir haben jetzt noch fünf Spiele vor der Brust und wollen die meistern“, kündigte er selbstbewusst an.

Tatsächlich gibt es auch allen Grund zur Hoffnung beim BVB, denn von den ausstehenden Spielen finden drei im heimischen Stadion statt. Und in der Heimtabelle rangiert Dortmund mit fünf Punkten Abstand auf Platz eins. Vor heimischen Publikum setzte es überhaupt erst Niederlage in der laufenden Saison. Das 4:0 gegen Frankfurt war sogar bereits der neunte Heimerfolg in Folge – Vereinsrekord!