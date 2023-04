BVB: Neue Entwicklungen bei Hummels: So sieht das Vertrags-Angebot aus

„Ich glaube, dass Sebastian Kehl ganz happy ist bei seinen ganzen Baustellen, die er in dieser Saison wahrscheinlich noch hat“, sagte Brandt am Dienstag nach der vorzeitigen Verlängerung seines Vertrages. Über Ostern zurrten Brandt und Kehl die weitere gemeinsame Zukunft bis ins Jahr 2026 fest.

Treffen zwischen Hummels und Kehl

Am Dienstagabend traf sich Hummels mit Kehl auf der Sport-Geschäftsstelle in Brackel. Darüber berichteten auch die Ruhrnachrichten . Nach der öffentlichen Trainingseinheit trafen sich die beiden ehemaligen Teamkollegen um 18.30 Uhr zu einem Vier-Augen-Gespräch. Rund 45 Minuten später verließ Hummels das Gebäude und hatte es eilig. Zum Inhalt des Gesprächs wollte sich der Abwehrspieler nicht äußern. Kehl fuhr um 19.20 Uhr vom Gelände davon.

Kam es in diesem Treffen zu einer Einigung?

Nein! Nach SPORT1 -Informationen wurde in dem Gespräch freilich auch über eine mögliche weitere Zusammenarbeit gesprochen, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Die Ausgangslage ist indes klar: Der BVB will gerne mit dem langjährigen Führungsspieler verlängern und hat ihm auch schon ein Angebot vorgelegt.

Nimmt Hummels Gehaltseinbußen hin?

Hummels, der aktuell mit über 10 Millionen Euro zu den Topverdienern gehört, müsste künftig Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. In seinem neuen Arbeitspapier, das über ein Jahr ohne Option ginge, könnte er künftig auf ein Grundgehalt von mehr als sechs Millionen Euro kommen. Anhand von Prämien könnte das Salär auf bis zu acht Millionen Euro ansteigen. Ähnlich sieht das Konstrukt bei Marco Reus aus. Die WAZ berichtete gar von „genau dem gleichen Vertrag“.

BVB glaubt an Titelchancen

Im vertraulichen 45-Minuten-Gespräch ging es aber auch um andere Themen. Kehl soll Hummels zudem auf den Titel-Endspurt eingeschworen haben. Der Sportchef weiß, wie wichtig sein ehemaliger Teamkollege, der auch in der Kabine das Wort ergreift und alles dem Erfolg unterordnet, in der entscheidenden Saisonphase sein kann. Hummels, der mit dem BVB zweimal Meister und zweimal Pokalsieger wurde, soll im Endspurt ein entscheidendes Puzzle-Teil sein.

Der BVB-Sportchef hat, wie auch die anderen Verantwortlichen in Dortmund, die jüngsten Entwicklungen beim Konkurrent FC Bayern (Trainer-Entlassung, City-Klatsche, Kabinen-Prügelei) überrascht zur Kenntnis genommen.

Trotz der Enttäuschungen in den Pokal-Wettbewerben gegen Chelsea und Leipzig glauben die Dortmunder noch an ihre Titelchancen. „Wir werden noch einige Punkte zu Hause holen und dann müssen wir einfach auf uns schauen“, sagte Kehl nach dem 2:1-Sieg gegen Union. „Wir haben nur noch einen Wettbewerb, aber da sind wir zumindest noch voll im Rennen.“

Dortmund gegen Stuttgart gefordert

Am Samstag muss der BVB in Stuttgart nachlegen (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Im Schwabenland soll Hummels eine wichtige Rolle einnehmen. Der langjährige Leader rückt nun als Stammspieler und Abwehrchef in den Fokus.