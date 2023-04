Angriff auf Bayern! Treffen mit Bellingham - so heizt der BVB-Boss den Stars ein

In der Bundesliga liegt Borussia Dortmund nach 28 Spieltagen nur zwei Punkte hinter dem FC Bayern München. Schwarz-Gelb darf also weiter davon träumen, die Herrschaft des deutschen Rekordmeisters nach zehn Titeln in Serie zu beenden.

BVB forsch wie lange nicht: Ansagen an Bayern!

Und Trainer Edin Terzić schlug wenig später in dieselbe Kerbe. „Wir sind so nah dran wie nie an der Meisterschale. Und diese Chance wollen wir uns nicht nehmen lassen.“ Daher müsse man schleunigst damit anfangen, „diese Chance mit allem, was wir haben, zu packen. Um es wahr werden zu lassen“.