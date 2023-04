Der VAR hat ihn ganz schön im Stich gelassen - Effenberg-Kolumne zum BVB-Zoff um Stegemann

der nicht gegebene Elfmeter für Borussia Dortmund war der große Aufreger an diesem Spieltag .

Ich sehe das so: Wenn ein Abwehrspieler wie Soares so in den Zweikampf fliegt, dann den Dortmunder trifft und der Ball seine Richtung nicht ändert, muss es zu einem Kontakt gekommen sein. Das muss Sascha Stegemann als Profi-Schiedsrichter sehen!