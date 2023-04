FC Bayern: Kritik an Bossen - das hat Salihamidzic Kahn intern voraus

Die Kritik am FC Bayern reißt auch einige Tage nach dem 1:3 in Mainz nicht ab. Neben Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic steht insbesondere Bayern-Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn im Zentrum der Diskussionen, wie SPORT1-Chefreporter Kerry Hau in der neuen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche“ erklärt.