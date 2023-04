FC Bayern: Thomas Tuchel mit speziellem Kniff, der den BVB überforderte

Tuchel stellte nach der Partie am Samstagabend noch einmal klar: „Wir werfen auch nicht alles über den Haufen.“ Er würdigte indirekt die Vorarbeit seines Vorgängers Julian Nagelsmann, der sich in seinen grundsätzlichen fußballerischen Ansätzen nicht signifikant von Tuchel unterscheidet.

Positionsspiel unter Tuchel strukturierter

Flügelspiel nach Tuchels Geschmack

Coman konnte sich austoben

Besonders Coman konnte sich in seiner Rolle austoben, denn er nutzte die Vorbereitung der Flügelangriffe dazu, Gegenspieler Marius Wolf gelegentlich etwas herauszulocken und dann in seinen Rücken zu sprinten.

Tuchel-Kniff mit Goretzka überfordert Can und BVB

Ein weiterer taktischer Kniff bestand in der Rollenverteilung für Leon Goretzka, der lediglich auf dem Papier als zweiter Sechser geführt wurde, aber offensiv weit nach vorn schob und häufig sogar in höherer Position als Thomas Müller anzutreffen war.

Da Dortmund recht mannorientiert im Mittelfeld spielte, konnte Goretzka durch sein Vorrücken im linken Halbraum den tiefen Sechser des BVB, namentlich Emre Can, ein wenig aus dem Zentrum weglocken. Einige Male wirkte Can nicht einhundertprozentig entschlossen, ob er Goretzka decken oder lieber den mittigen Raum vor der Abwehr weiter bewachen sollte.

So sah die positionelle Struktur des FC Bayern in der ersten Halbzeit bei Vorrücken im Ballbesitz aus

Es war sinnbildlich für das Top-Spiel am Samstagabend, dass Goretzka diese weiträumige und vorrückende Rolle ausfüllte, die normalerweise auf der anderen Seite Jude Bellingham innehat. Der junge Engländer war aber kein wirklicher Faktor, was nicht an ihm, sondern an der Gesamtschwäche des BVB lag.