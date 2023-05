Bundesliga: Glasner-Urteil ist da! Frankfurt-Coach nach Ballwurf gesperrt

Der Trainer von Eintracht Frankfurt ist wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel gesperrt worden. Das teilte der Bundesligist am Montagnachmittag mit.

Glasner hatte bei der 1:3-Niederlage seines Teams bei der TSG Hoffenheim am Samstag kurz vor Ende der ersten Hälfte einen zweiten Ball auf das Spielfeld geworfen und war daraufhin von Schiedsrichter Harm Osmers vom Platz gestellt worden.

Glasner kannte die Regel nicht

Glasner hatte auch nach dem Spiel negativ auf sich aufmerksam gemacht und einen Journalisten auf der Pressekonferenz angeblafft. „Hört mir auf mit diesem Müll. Ich weiß, was die Jungs hier leisten“, raunzte der aufgeregte Glasner den langjährigen Eintracht-Berichterstatter an. „Ich weiß, was die Jungs leisten und dann akzeptier‘ auch mal, dass die Hoffenheimer Mannschaft gewinnen kann. Hört mir auf damit, dass die Spieler es nicht kapieren, dass sie keinen Einsatz zeigen oder keinen Charakter haben.“