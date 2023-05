BVB: Holt Borussia Dortmund Ducksch von Werder zurück?

In der laufenden Bundesliga-Saison hat er zwölf Tore geschossen und sieben weitere vorbereitet . Im April erzielte der 29-Jährige beim 4:2-Sieg der Bremer gegen Hertha BSC sogar einen Dreierpack .

Das weckt Begehrlichkeiten in der Bundesliga - und darüber hinaus!

Wie die SPORT1 -Reporter Patrick Berger und Oliver Müller in der neuen Ausgabe des SPORT1 -Podcasts „Die Dortmund-Woche“ berichten, sind gleich mehrerer Vereine an einer Verpflichtung des Mittelstürmers interessiert . Darunter offenbar auch Ex-Verein Borussia Dortmund.

BVB: Ducksch als Backup für Haller?

Es sei „ein Gerücht, das sich hartnäckig hält“, dass Ducksch zurückkehren könnte, sagt Müller, nachdem der Spieler zuletzt 2016 in Dortmund gewirkt hatte.

Doch was ist dran? Für den BVB käme der Angreifer wohl als Backup für Dortmunds Spitzenstürmer Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko infrage - und Ducksch soll einer Rückkehr Müller zufolge auch keineswegs abgeneigt sein.

„Er ist ein Dortmunder Junge“

Angesichts seiner Leistungen dürften zig Bundesligisten an ihm interessiert, darunter Union Berlin, Gladbach und Leverkusen. Auch Anfragen aus England und Italien sollen vorliegen.

Aber: „Wenn die Dortmunder ernst machen würden“, so Berger, „dann glaube ich, dass Marvin Ducksch das auch aus Liebe zu Borussia Dortmund machen würde.“

Vertrag bei Werder Bremen läuft bis 2024

Duckschs hat in 62 Bundesligaspielen 14 Treffer erzielt. In der zweiten Liga war er in 138 Spielen 71 Mal vor dem Tor erfolgreich. Sein Vertrag bei den Bremern läuft bis Juni 2024.