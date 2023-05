Effizientester Spieler Europas! - Karim Adeyemi lässt Erling Haaland 2023 hinter sich

Wer hätte das noch am Ende der Hinrunde gedacht? Karim Adeyemi ist laut dem Datenanbieter „ Opta“ der effizienteste Spieler 2023.

Nachdem Adeyemi in der Hinrunde noch Anlaufschwierigkeiten hatte, ist er nach der Winterpause so richtig in Fahrt gekommen.