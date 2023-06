Das kaum thematisierte Bayern-Problem: Dieses Defizit haben Upamecano und de Ligt

In den Schlagzeilen stehen die Münchner Abwehrspieler meist nur dann, wenn sie mal wieder etwas verbockt haben - so richtig zu glänzen, das fällt hingegen schwer.

Kein Wunder: Große Defensivschlachten in Rot und Weiß, bei denen sie sich auszeichnen könnten, sind bei der meist vorherrschenden bayerischen Dominanz auf dem Rasen selten.

Umso mehr sind die Vorderleute von Manuel Neuer und Yann Sommer im Spielaufbau gefordert - und schneiden dabei nicht allzu gut ab, wie SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau in der neuen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche “ erklärt.

Defizite im Aufbau bei Upamecano und de Ligt

„Da geht es jetzt nicht mal so sehr um Namen. Thomas Tuchel und auch mehrere Spieler haben registriert, dass von den aktuellen Innenverteidigern eigentlich keiner eine wirklich herausragende Spieleröffnung hat“, enthüllt Hau.

Die aktuellen Innenverteidiger, das waren in der abgelaufenen Saison in erster Linie Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano.

Diese seien fraglos „tolle Verteidiger, die gegen den Ball aggressiv und kompromisslos arbeiten, aber mit dem Ball keine absolute Weltklasse verkörpern. Sie spielen selten einen scharfen Ball in die Tiefe oder verlagern das Spiel mit einem präzisen Diagonalball.“

In Zahlen ausgedrückt: Auf durchschnittlich acht lange Pässe über 30 Yards (rund 27,5 Meter) kommt de Ligt laut fbref.com pro 90 Minuten, bei Upamecano sind es immerhin 12,8 - beide liegen bei einer Erfolgsquote von rund 75 Prozent.

Ein Kimmich alleine genügt nicht im Aufbau

„Entweder werden die Außenverteidiger flach angespielt“, erklärt Hau, „oder Joshua Kimmich lässt sich so tief nach hinten fallen, dass er den kompletten Spielaufbau übernimmt“. ( Offiziell: Barca will Kimmich! )

Die Statistik untermauert das: 10,1 raumgewinnende Pässe - also Zuspiele über mindestens zehn Meter oder in den gegnerischen Strafraum - spielt Kimmich pro 90 Minuten. Upamecano kommt gerade einmal auf 6,5 solche Pässe, de Ligt lediglich auf 5,4.

Wie SPORT1-Chefreporter Hau in zahlreichen Bayern-Spielen beobachten konnte, hat das zur Folge, „dass du weniger Raumgewinn und in der Regel auch eine Anspielstation im Mittelfeld weniger hast. Dadurch wird dein Spiel tendenziell langsamer und du bekommst auch deine Außenspieler nicht so gut ins Spiel.“