FC Bayern: Hoeneß-Ansage zu Kane kommt nicht gut an

Hoeneß mit Ansage - wie reagiert Spurs-Boss Levy?

Kane-Streik kein Thema - Hoeneß optimistisch

SPORT1 weiß: Kane hat auch seine Bereitschaft signalisiert, zur Not erst 2024 nach München zu wechseln, falls die Spurs ihn jetzt nicht ziehen lassen. Er will aber auch keinen unwürdigen Abschied aus London, sondern seinen Heimatklub erhobenen Hauptes verlassen. Ein Streik kommt für ihn nicht in Frage – und dazu würden die Bayern ihn auch nicht ermutigen.

„Er will international spielen und Tottenham ist da, zu unserem Glück, nächstes Jahr nicht tätig“, sagte Hoeneß am Samstag. „Jetzt hat Harry noch mal die Möglichkeit, zu einem Topklub in Europa zu kommen. Was uns gefällt, ist, dass er, seine Berater – also der Vater und der Bruder – ganz angenehm sind. Die haben bisher immer zu dem gestanden, was sie zugesagt haben. Und wenn das so bleibt, dann ist das okay.“