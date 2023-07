Der "neue" Niklas Süle: Rudi Völler reagiert auf Veränderung beim BVB-Star

Jetzt zeigte Süle allerdings die richtige Reaktion und arbeitete im Urlaub fleißig an seiner Fitness. DFB-Sportdirektor Rudi Völler zeigte sich im Gespräch mit Bild erfreut über die Motivation des 27-Jährigen: „Es ist klasse, dass Niklas im Urlaub so an seiner Fitness gearbeitet hat. Sein Management hat mich bereits frühzeitig darüber informiert, dass er im Urlaub noch mehr tun wird.“