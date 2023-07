Matthäus-Kritik an Hoeneß! "Billiger wird Kane dadurch nicht"

„Je mehr die eine Partei zeigt, dass sie etwas haben will, desto mehr hat die andere das Heft des Handelns in der Hand“, warf Matthäus dem 71-Jährigen vor, einen Fehler im Ringen um den englischen Nationalspieler gemacht zu haben.

„Billiger wird Kane dadurch nicht“

Vor allem in Bezug auf Spurs-Boss Daniel Levy sieht Matthäus in den Hoeneß-Äußerungen ein potenzielles Problem: „Ich habe Geschichten im Hinterkopf, da hat er plötzlich auf stur gestellt und gesagt: Jetzt erst recht nicht! Ulis Aussagen werden die Verhandlungen nicht stören, aber einfacher machen sie diese ganz sicher nicht - und billiger wird Kane dadurch auch nicht.“

Spekulationen um Leon Goretzka

Vor allem um Leon Goretzka gibt es aktuell viele Spekulationen. Thomas Tuchel erklärte am Samstag im Bayern-Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee, dass er mit der Leistung des deutschen Nationalspielers nicht zufrieden ist. „Der Mittelfeldspieler sei „einfach von seinem Status, von seinem Vertrag, von seinem Alter jemand, von dem wir viel erwarten. Da ist viel Luft nach oben“, sagte Tuchel, nahm sich dabei aber auch selbst in die Pflicht: „Unsere Aufgabe ist es, ihm dabei zu helfen.“