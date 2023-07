Nach Tuchel-Spruch: Joshua Kimmich mit Klartext zu seiner Bayern-Zukunft

Joshua Kimmich hat sich erneut zum FC Bayern bekannt. Der Mittelfeldspieler machte bei einer Pressekonferenz in Tokio deutlich, dass er den Verein nicht verlassen wolle - und ging dabei auch auf eine kontroverse Aussage seines Trainers Thomas Tuchel ein.

„Transferperiode ist Transferperiode“, sagte Kimmich, der damit seinen Coach zitierte, um dann zu ergänzen: „Nein, Spaß. Ich bin mir sehr sicher, dass ich in der neuen Saison beim FC Bayern spielen werde. Ich persönlich habe keine anderen Pläne.“

Tuchel hatte im Trainingslager am Tegernsee erklärt, dass ein Abgang von Kimmich in diesem Sommer eine „große Überraschung“ wäre , aber Transferperiode sei eben Transferperiode. Der Trainer hatte schon zum Saisonauftakt angedeutet, dass kein Spieler mehr unantastbar ist . Nicht nur von Kimmich werden nach einer enttäuschenden Saison bessere Leistungen erwartet.

So denkt Kimmich über die Wechselgerüchte

Kimmich wurde in den vergangenen Monaten immer mal wieder mit einem vorzeitigen Abgang in Verbindung gebracht, sein Vertrag in München läuft noch bis 2025. Der FC Barcelona galt zwischenzeitlich als interessiert, Trainer Xavi schwärmte öffentlich von dem Bayern-Star. Ein Transfer wäre für die finanziell angeschlagenen Katalanen aber nicht zu stemmen, meinte Barcas Präsident Joan Laporta.