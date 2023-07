FC Bayern: Kimmich? "Ich fange nicht an zu dementieren"

Worüber Kimmich sich Gedanken macht

Gerüchteweise hat der FC Barcelona Interesse an Kimmich. Allerdings stellte Barca-Chef Joan Laporta zuletzt klar, dass ein Transfer „aus wirtschaftlichen Gründen“ nicht in Frage käme .

SPORT1 hatte Ende Mai berichtet, dass sich Kimmich aufgrund der chaotischen Geschehnisse an der Säbener Straße in den vergangenen Monaten Gedanken mache. Dabei geht es mehr um die Zukunft des FC Bayern als um seine eigene - in diesem Sommer ist er nicht an einem Wechsel interessiert.