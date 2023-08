Nächster Bayern-Abgang: Sommer-Transfer fix!

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Nach den Abgängen von Alexander Nübel (per Leihe zum VfB Stuttgart) und Johannes Schenk (per Leihe zu Preußen Münster) stehen mit Manuel Neuer und Sven Ulreich nur noch zwei Schlussmänner im Profikader des deutschen Rekordmeisters.

Wer steht im Bayern-Tor?

Noch ist vollkommen offen, wer beim Bundesliga-Saisonauftakt am 18. August gegen Werder Bremen das Tor des Rekordmeisters hüten wird. Bei den Testspielen in Asien stand zumeist Sommer im Kasten. Der FCB will zeitnah einen neuen Torwart verpflichten. Es laufen Gespräche mit mehreren Kandidaten.