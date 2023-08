FC Bayern: Freund lobt Tuchel-Zusammenarbeit und will Talente stärker in Fokus nehmen

Christoph Freund sieht in seiner neuen Rolle als Sportdirektor von Fußball-Rekordmeister FC Bayern vor allem der Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Tuchel freudig entgegen.

„Thomas Tuchel hat ja gesagt, wir kennen uns nicht. Mittlerweile kennen wir uns. Wir haben uns einige Male ausgetauscht. Der Austausch ist extrem gut, extrem positiv“, sagte Freund bei seiner Vorstellung in München am Mittwoch.

„Tuchel ist für mich einer der besten Trainer der Welt, er hat viel erreicht“, fügte der 46-Jährige an. „Der Austausch soll sehr sehr eng sein. Das ist mir extrem wichtig, dass man ein gutes Vertrauensverhältnis hat.“

Dass muss nicht zwingend räumlich Nähe um jeden Preis bedingen. “Ob ich auf der Bank oder der Tribüne sitzen werde, werde ich mit Thomas Tuchel besprechen in den kommenden Tagen“, so Freund weiter.

FC Bayern: Freund kommt von RB Salzburg

Als Sportdirektor will der Österreicher vor allem die Entwicklung der Nachwuchsspieler in den Fokus nehmen: „Wir müssen diesen Spagat schaffen, dass wir auch eigene Talente an die erste Mannschaft heranführen können und trotzdem noch besser werden können.“