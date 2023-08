Jürgen Klopp über Harry Kane: "Muss man ein bisschen genauer nachdenken"

„Harry ist auch nicht mehr der Allerjüngste. Ich glaube schon, dass man da auch schon mal ein bisschen genauer nachdenken muss“, sagte Klopp im Sky -Interview. Rekordmeister Bayern München stand am Freitag kurz vor einem Rekordtransfer von Kane .

Vom Alter abgesehen: Klopp würdigt Harry Kanes Qualitäten

Die Qualitäten des Angreifers von Tottenham Hotspur seien jedoch unbestritten, betonte Klopp: „Mit Ball hat er Tempo, ist superschlau und verbindet das Spiel in einer Art und Weise, wie es nur wenige können.“

Eigene Saga um Moises Caicedo

Aktuell ist auch Klopp mit Liverpool in eine wendungsreiche Transfer-Saga verstrickt: Am Freitag verkündete der frühere Coach von Borussia Dortmund Einigkeit in Bezug auf Moises Caicedo von Brighton & Hove Albion.