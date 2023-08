Bayern-Star Sommer kündigt Abschied an: "Eine aufregende Reise geht zu Ende"

Nächster Abgang auf der Torhüterposition des FC Bayern: Yann Sommer wechselt zum Champions-League-Finalisten Inter Mailand und soll dort den zu Manchester United abgewanderten André Onana ersetzen. Das gaben beide Klubs am Montagabend bekannt.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Für Sommer endet damit das Kapitel in München nach nur einem halben Jahr. Nach SPORT1 -Informationen kassiert der FC Bayern eine Ablöse in Höhe von 6,75 Millionen Euro.

Sommer seit Sonntag in Mailand

Am Sonntagabend war Sommer mit einem privaten Flugzeug am Mailänder Flughafen Linate gelandet. Am Montag folgte dann der Medizincheck und die Unterschrift bei seinem neuen Arbeitgeber.