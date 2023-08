Rasen-Mysterium: Das ewig ungeklärte BVB-Rätsel

Was steckt hinter der BVB-Verletzungsmisere?

Tatsächlich hat der BVB seine Verletzungstage (die Tage, bis ein Spieler im Durchschnitt braucht, um nach einer Verletzung wieder zurückzukommen) um ein gutes Drittel reduziert. Von 86 Tagen in der Saison 2021/22 zu 55 Tagen in der vergangenen Spielzeit.

Ex-Physio stellt Rasen-Verdacht auf

Einen klaren Lösungsansatz gibt es bislang nicht, doch immerhin kursieren verschiedene Ansätze rund um das Trainingszentrum in Brackel. Thomas Zetzmann, 16 Jahre lang Physio bei der Borussia, stellte im Interview mit Spox und Goal folgende These auf .

Auf beiden Plätzen habe man dann an bestimmten „Strukturen in den Gelenken, Sehnen oder Faszien eine ganz andere Spannung drauf. So können Dysbalancen in den Gelenken und Muskelansätzen entstehen. Ich glaube, es würde den Spielern guttun, wenn man sich auf einen Belag einlassen würde.“ Dieser Verdacht lasse sich zwar laut SPORT1-Reporter Berger „wahrscheinlich nicht belegen, aber es ist eine Geschichte, die alarmierend ist. Man ist jetzt vor der Saison und startet wieder nicht mit einem komplett fitten Kader.“