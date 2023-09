Abstellgleis droht: Eintracht-Rätsel um diesen Spieler

„Auftritte von Max nicht so, wie wir uns das erhofft haben“

Co-Trainer Stefan Buck, der nach dem Testspielsieg gegen den SV Wehen Wiesbaden seinen Chef Dino Toppmöller an den Mikrofonen vertrat, sagte auf SPORT1 -Nachfrage, dass Max die Begründung „sehr gut aufgenommen“ habe: „In letzter Zeit waren seine Auftritte nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Irgendwann mussten wir eine Entscheidung treffen, weil es eine Deadline gibt.“

Max wird Reaktion zeigen müssen

Max gehört nämlich zu den Spielern im Kader der Eintracht, die sich hier und da zu viele Gedanken machen und sich dadurch unter Druck setzen. Was dann nach außen wie angezogene Handbremse wirkt, ist möglicherweise auf fehlendes Selbstvertrauen zurückzuführen. Es ist das Max-Rätsel bei den Hessen. An die Verfassung, mit der er einst in Augsburg in der Bundesliga begeisterte, kam er bei der Eintracht nur punktuell heran. Vor allem seinen Standardsituationen fehlt die früher bekannte Gefahr.

Konkurrent Nkounkou traf sofort

Dabei verlief der Start in die Saison eigentlich nicht schlecht. Er stand in Pokal und in Bundesliga in allen vier Partien in der ersten Mannschaft, kam aber in den Playoffs zur Conference League gegen Sofia nur sieben Minuten zum Einsatz.