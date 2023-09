Bundesliga: Diese Entscheidung muss Terzic jetzt treffen - Kolumne von Stefan Effenberg

es war ein hochklassiges Spitzenspiel , was wir am Freitagabend erlebt haben. Beim 2:2 sorgte aus Sicht des FC Bayern natürlich der für Bayer Leverkusen gegebene Strafstoß für Wirbel. Meine Einschätzung: Der Kontakt ist da. Jonas Hofmann macht das natürlich extrem clever.

Man muss aber auch fragen: Warum geht Alphonso Davies so hin? Hofmann geht ja aus dem Strafraum heraus. Da halte ich eher Abstand und warte auf den nächsten Zweikampf oder stelle den nächsten Gegner. Das war nicht clever. Davies will zum Ball gehen, aber da war der Fuß von Hofmann. Ich hätte ihn auch gegeben.

Leverkusen beeindruckt mich

Da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die alles an den Tag legt, was Fußball ausmacht: individuelle Klasse, Kompaktheit, Leidenschaft. Gegen Bayern muss man erstmal auch zurückkommen. Das beeindruckt mich.

Ich möchte auch noch eine kleine Anekdote zu Alonso erzählen, der als Spieler ja auch das Trikot der Münchner trug: Als er zu Bayern gekommen ist, war das Erste, was er gemacht hat, ins Vereinsmuseum zu gehen, um die Geschichte aufzusaugen. Das ist außergewöhnlich, das macht sonst keiner. Er will wissen, wie der Verein funktioniert.

Hummels und Reus nach wie vor unglaublich wichtig

Beim BVB lief zum Saisonstart längst nicht alles glatt, der Druck vor dem Spiel am Samstag war groß. Und in Freiburg muss man auch erstmal bestehen.

Diese Entscheidung muss Terzic jetzt treffen

Ich finde übrigens, dass Edin Terzic einen sehr guten Job macht. Er hat sie in einer schwierigen Phase übernommen, sie zum Pokalsieg geführt. Er war letztes Jahr so knapp dran, Deutscher Meister zu werden. Ich verstehe die Kritik an ihm nullkommanull.