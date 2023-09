"Was denkst du?": Müller wegen Schiedsrichter Schlager und DAZN-Moderator bedient

Ballack sieht Müller-Foul

„Er spielt den Ball, ganz klar. Ihr habt beide den Fuß oben, aber dadurch, dass er den Ball spielt und du einen Tick zu spät kommst, triffst du ihn – und der Schiedsrichter interpretiert es als Foul. Den kann man so geben“, meinte daraufhin Ballack in Richtung Müller: „Du siehst es sicher anders, dass er den Fuß zu hoch hat.“

Müller wundert sich über Elfer-Pfiff

In der Nachspielzeit war Jonas Hofmann nach einem Duell mit Alphonso Davies und einem Kontakt am Bein im Strafraum zu Fall gekommen. Schlager entschied nach Eingriff des VAR und Sichten der Bilder auf Elfmeter.

Der Bayern-Star ergänzte ungläubig schmunzelnd: „Er trifft ihn ein bisschen, bisschen, bisschen. Also sehr softer Elfmeter, sehr soft. In England wäre er nicht gepfiffen worden.“

Tuchel weiter: „Sie dürfen nicht vergessen, dass der Schiedsrichter eine Linie hat und dass es vorher Zweikämpfe gibt, die er vielleicht ähnlich auslegt, die vielleicht nicht im Sechzehner sind. Dabei muss es bleiben! Wenn du vorher harte Tacklings oder Kontakte nicht immer abpfeifst, wieso dann plötzlich am Ende? Wenn er das so entschieden hat, ist es für mich keine glasklare Fehlentscheidung. Aber es ist auch egal, was ich sage...“

Müller verlässt Interview: „Ist ja Wahnsinn“

Auf die teils ironischen Erwiderungen von Ballack („Ist ja auch in Ordnung“) und Schlüter („Ist mir nicht aufgefallen) sagte Müller dann noch beim Abgang: „Dass ihr da noch nicht mal so ein bisschen … ah, Come on! Wir spielen Fußball, ne? Das ist ja Wahnsinn.“