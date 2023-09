Bundesliga heute: RB Leipzig gegen FC Bayern München LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstagabend kommt es zum absoluten Topspiel in der Bundesliga: RB Leipzig empfängt den FC Bayern München. Die Gastgeber gehen mit breiter Brust in die Partie, denn sie haben ihre letzten beiden Pflichtspiele gegen den Rekordmeister gewonnen. In der vergangenen Saison siegte Leipzig mit 3:1 in der Bundesliga und holte sich auch den Supercup mit einem 3:0-Erfolg. Doch die Bayern werden alles daran setzen, um ihre Serie von fünf Auswärtssiegen in Folge fortzusetzen und den Tabellenplatz an der Spitze zu verteidigen.