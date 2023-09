FC Bayern: Guirassy besser als Kane? Hätten die Bayern auf Matthäus hören sollen?

„Ich würde Guirassy holen. Er bringt alles mit, was ein Topstürmer braucht“, sagte Matthäus in einem Interview mit der Bild , bevor die Transfer-Saga um Harry Kane endgültig Fahrt aufnahm. Denn der Torjäger des VfB Stuttgart sei ihm wiederholt positiv aufgefallen, agiere ballsicher, schnell und robust.

Damals wurde Matthäus für seine Aussagen müde belächelt. Doch nur wenige Monate später führt Guirassy die Torjägerliste mit acht Treffern aus vier Spielen an und beeindruckt plötzlich mit einer unglaublichen Quote: Beim Franzosen war in dieser Saison bisher jeder Schuss, der auf den gegnerischen Kasten flog, auch drin. Am Samstag erzielte er beim 3:1-Sieg in Mainz seinen ersten Bundesliga-Dreierpack.