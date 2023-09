FC Bayern: Diese Tuchel-Entscheidung sagt alles über den Kader

Herbert Hainer hat ihn vergessen. Thomas Tuchel wohl auch. Und doch tauchte er am Dienstag plötzlich wieder auf: 27 Minuten vor Spielende stand Bouna Sarr beim Pokal-Auftakt des FC Bayern an der Seitenlinie, bereit für die Einwechslung.

Der 31-Jährige feierte beim 4:0 gegen Preußen Münster Saisonpremiere und sammelte seine ersten Pflichtspielminuten seit dem 6. Mai - als er zu seinem ersten und einzigen Kurzeinsatz in der vergangenen Spielzeit gekommen war. Zwei Minuten hatte er damals absolviert.

Sarr als Ausdruck von Bayerns Kader-Problematik

Der Senegalese kam für Konrad Laimer ins Spiel - der Österreicher ist derzeit Rechtsverteidiger und erster Backup für das Mittelfeld-Zentrum in Personalunion. Tuchel muss ihn, ebenso wie alle anderen Defensivspieler des FCB, so häufig wie möglich schonen. Denn beim Spiel gegen Münster wurde unübersehbar, was Tuchel vor wenigen Wochen verkündet hatte: Der Kader des Rekordmeisters ist „auf Kante genäht“.