FC Bayern: Goretzka ragt heraus - Abwehr-Star düpiert / Einzelkritik

Durch einen späten Elfmeter verspielte der FC Bayern seine Führung im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Am Ende war das 2:2 (1:1) der erste Punktverlust für beide Mannschaften in der neuen Saison.

Bei den Bayern ragte nicht nur aufgrund seines zwischenzeitlichen 2:1-Treffers Leon Goretzka heraus. Der 28-Jährige, der zuletzt nicht für das DFB-Team nominiert wurde, zeigte eine sehr gute Leistung im Mittelfeld - weil Bayern noch den Ausgleich kassierte, wurde er aber zum verhinderten Helden.

Hingegen fiel Abwehrspieler Alphonso Davies wegen des verschuldeten Elfmeters negativ auf. Auch ein Offensiv-Star schwächelt. Die SPORT1-Einzelkritik der Bayern-Spieler:

SVEN ULREICH: Hatte sowohl beim Traum-Freistoß von Grimaldo als auch beim Strafstoß von Palacios nicht den Hauch einer Chance, zeichnete sich aber in der Folge aber mit einigen starken Reflexen aus – insbesondere in der 56. Minute, als er einen eigenen Fehler ausbügelte und gegen Frimpong aus kurzer Distanz parierte. SPORT1-Note: 2

KONRAD LAIMER: Bekam nach seinem starken Joker-Auftritt gegen Gladbach diesmal die Chance von Anfang an – und überzeugte erneut kämpferisch. Marschierte die rechte Seite rauf und runter, scheute keinen Sprint und keinen Zweikampf. Spielte in der letzten halben Stunde auf der Sechs. SPORT1-Note: 2,5

Upamecano wird düpiert

DAYOT UPAMECANO: Hatte mit Boniface einen sehr unangenehmen Gegenspieler, der ihm das Leben häufiger schwer machte und in einer Situation mit einem Beinschuss düpierte. Gewann aber auch einige wichtige Zweikämpfe. SPORT1-Note: 3,5

MIN-JAE KIM (bis 85.): Gegen den Ball sehr aufmerksam und robust, mit dem Ball immer wieder mit guten Ideen. Ein rundum gelungener Auftritt des Neuzugangs. SPORT1-Note: 2,5

Ab 85. MATTHIJS DE LIGT: Kam erst in der Schlussphase herein. Keine Benotung

ALPHONSO DAVIES: War hauptsächlich damit beschäftigt, Hofmann und Frimpong in Schach zu halten – was ihn überwiegend gut gelang. Dadurch konnte Davies seine Qualitäten im Spiel nach vorne allerdings kaum entfalten. In der Nachspielzeit verursachte er ungeschickt Leverkusens Elfmeter, was auch Trainer Tuchel anmerkte. SPORT1-Note: 3,5

Goretzka ragt heraus

JOSHUA KIMMICH (bis 61.): Musste aufgrund von Oberschenkelproblemen auf die Zähne beißen, erledigte seine Aufgaben auf der Sechs aber weitestgehend solide. Nach einer Stunde ging es – wie von Tuchel im Vorfeld angekündigt – nicht weiter. SPORT1-Note: 3,5

Ab 60. NOUSSAIR MAZRAOUI: Ersetzte Kimmich, tauschte aber mit Laimer die Position und agierte auf der rechten Abwehrseite. Ließ sich nichts zu Schulden kommen. SPORT1-Note: 3

LEON GORETZKA: Wie gewohnt läuferisch sowie kämpferisch stark und auf vielen Positionen im Mittelfeld unterwegs. Scheiterte kurz vor der Pause per Kopf an Hradecky – macht es kurz vor dem Abpfiff aber besser und staubte in der 86. Minute zum 2:1 ab. Letztlich reichte sein Tor aber nicht zum Sieg. SPORT1-Note: 1,5

Gnabry glücklos - Tel glänzt nach Einwechslung

THOMAS MÜLLER (bis 61.): Konnte nicht an seine starke Leistung unter der Woche im DFB-Trikot anknüpfen. Verschuldete den Freistoß vor dem Gegentor und hatte insgesamt wenig Spielanteile. Seine Auswechslung nach einer Stunde war folgerichtig. SPORT1-Note: 4

Ab 61. JAMAL MUSIALA: Kam nach überstandenen Rückenproblemen von der Bank und probierte direkt viel aus. Wenige Minuten vor dem Ende lief Musiala nach einem Tapsoba-Fehler allein auf Hradecky zu, wurde im letzten Moment aber noch gestoppt. SPORT1-Note: 3

SERGE GNABRY (bis 70.): Gerade in Hälfte ein bemüht, aber glücklos. Vergab insgesamt drei sehr gute Möglichkeiten in Hälfte eins (35., 44. und 45). Gnabry muss an seiner Chancenverwertung arbeiten. SPORT1-Note: 4

Ab 70. MATHYS TEL: Kam für Gnabry und machte über die linke Seite sofort Dampf. Lieferte die tolle Vorlage zum Goretzka-Tor. SPORT1-Note: 2

 01:40 Schiedsrichter Daniel Schlager über den Elfmeter für Leverkusen gegen die Bayern

Sané zeichnet sich aus - Kane beweist Riecher

LEROY SANÉ: Wenn bei den Bayern etwas ging, dann vor allem über Sané, der an seine Top-Leistungen aus den Vorwochen anknüpfte und regelmäßig das Eins-gegen-Eins suchte. Leitete das 1:0 mit seiner scharf getretenen Ecke ein. Dazu viele weitere gute Aktionen – auch defensiv – für die er Szenenapplaus bekam. SPORT1-Note: 2

HARRY KANE (bis 85.): Stellte bei seinem frühen Kopfballtreffer seine Klasse und seinen Riecher unter Beweis. Danach lange ohne nennenswerte Offensivaktion – bis zur 57. Minute, als er am überragenden Hradecky scheiterte. Insgesamt wichtig fürs Bayern-Spiel, weil er viele Bälle stark fest machte und kontrollierte. SPORT1-Note: 2