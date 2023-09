Jetzt ist Sané wirklich angekommen - Kolumne von SPORT1-Experte Stefan Effenberg

nun herrscht also Klarheit in der Bundestrainer-Frage: Julian Nagelsmann soll die deutsche Nationalmannschaft zur Heim-EM 2024 führen. Ich persönlich wäre überzeugt gewesen, dass Felix Magath der Richtige für diesen Posten ist.

Doch jetzt ist es Nagelsmann geworden. Nachdem ich die Pressekonferenz mit ihm gesehen habe, sage ich: Er hat aus seinen Fehlern gelernt. Ich weiß ja, was bei Bayern falsch gelaufen ist, als es zu seiner Entlassung kam. Wenn er das verändert und diese Fehler reflektiert, kann es erfolgreich sein.

Da gucken wir aber auch ein Stück in die Glaskugel. Spannend werden die Spiele gegen die USA und Mexiko, auch die Kaderbenennung wird hochinteressant. Auf jeden Fall sollten wir Nagelsmann jetzt die Möglichkeit geben, in Ruhe arbeiten zu können. Urteilen werden wir von Woche zu Woche.

Müller hatte es bei Nagelsmann schwer

Sicherlich wird es auch einige Profis des FC Bayern geben, die von der Nagelsmann-Berufung profitieren werden. Das ist immer so, wenn ein Wechsel vorgenommen wird. Aber es zählt immer nur das Leistungsprinzip.

Spannend wird auch sein, was mit Thomas Müller passiert. Müller hatte es bei Nagelsmann eher schwer. Die Thematik Manuel Neuer schieben wir mal beiseite, der muss erstmal fit werden.

Für Nagelsmann selbst ist der Bundestrainer-Job eine große Herausforderung, er stellt aber auch ein Risiko dar, vor allem bei Misserfolg. Was passiert denn mit Nagelsmann in der Zukunft, sollte es nicht so gut laufen?