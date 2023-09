Tel verdient noch mehr Minuten! Kommentar von Kerry Hau zum Bayern-Juwel

Kein Bayern-Star ist effizienter als Tel

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: In nur 121 Minuten in dieser Saison hat der variable Angreifer vier Scorerpunkte (drei Treffer, eine Vorlage) gesammelt. Im Schnitt liefert er also alle 30,25 Minuten einen Scorerpunkt. Kein Bayern-Star ist effizienter!

Deshalb verdient der meist als linker Flügelspieler eingesetzte Super-Joker trotz der hohen Offensiv-Konkurrenz noch mehr Chancen - zumal er Serge Gnabry aktuell zum Beispiel auch spielerisch in nichts nachsteht. Er sucht häufiger das Eins-gegen-Eins, stresst seine Gegenspieler mehr. Warum also nicht mehr Spielpraxis?

Dass Tuchel ihn nicht verheizen und bei großen Champions-League-Abenden wie gegen Manchester United erst einmal in der Joker-Rolle sehen will, ist plausibel. Bei Bundesliga-Partien wie gegen den VfL Bochum am Samstag spricht aber nichts mehr dagegen, Tel auch mal von Anfang an reinzuwerfen.