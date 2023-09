Tuchel gesteht Probleme bei Bayern ein! "Das ist jetzt dünnes Eis für mich"

Fehlen in der deutschen Nationalmannschaft und damit auch beim FC Bayern die Führungsspieler? Nicht nur Matthias Sammer hat ein Problem ausgemacht - Thomas Tuchel vermisst bei beiden Teams ebenfalls eine starke Achse.

„Das ist jetzt dünnes Eis für mich“, sagte Tuchel im Interview mit DAZN zunächst auf eine Frage zu den fehlenden Charakterköpfen. Der Trainer hat diverse Spieler, die beim DFB-Team einen Führungsanspruch haben, beim FCB im Kader. So zum Beispiel die zentralen Mittelfeld-Akteure Joshua Kimmich und Leon Goretzka.

Sammer hatte in einem ausführlichen Interview über die Missstände im deutschen Fußball gesprochen. Der Bayern-Trainer dazu: „Ich würde es mal ein bisschen diplomatisch sagen: Ich fand sein Interview sehr richtig und sehr gut.“

Tuchel: „Schnittmenge“ der Probleme bei Bayern und DFB

Der FC Bayern sollte „eigentlich auch das Herz, den Kern der Nationalmannschaft stellen. Und das ist ja im Moment auch nicht hundertprozentig so in der Achse. Da gibt es schon eine Schnittmenge in der Problematik“, gab der Coach des Rekordmeisters ein.