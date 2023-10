Bundesliga heute: Mainz - FC Bayern LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München verspricht, ein aufregendes Match zu werden. Die Partie findet am heute um 18:30 Uhr statt. Die Mainzer haben in den letzten drei Heimspielen gegen die Bayern triumphiert, eine beeindruckende Leistung, die mehr Siege als in den ersten 14 Heimspielen gegen die Münchner zusammenbringt. Der Mainzer Trainer Bo Svensson hat eine beeindruckende Bilanz gegen die Bayern und könnte Geschichte schreiben, wenn er sein viertes Heimspiel in Folge gegen die Münchner gewinnt. Allerdings steht Mainz mit nur zwei Punkten nach sieben Spielen und einer Serie von zwölf sieglosen Spielen unter Druck, während die Bayern bisher in dieser Saison ungeschlagen sind.

Offensive Stärke gegen Defensive Schwäche

Die Bayern haben in dieser Saison eine beeindruckende Offensive gezeigt und stellen mit 23 Toren zusammen mit Bayer 04 Leverkusen die beste Offensive der Liga. Mainz hingegen hat mit 19 Gegentoren zusammen mit dem VfL Bochum und Darmstadt 98 die schwächste Defensive. Die Mainzer haben in der Schlussviertelstunde die meisten Gegentore kassiert, während die Bayern in dieser Phase die meisten Tore erzielt haben. Interessanterweise haben in den letzten zehn Spielen zwischen diesen beiden Teams mindestens drei Tore pro Spiel erzielt, was auf ein torreiches Spiel hindeutet.

Schlüsselspieler und Taktiken

Bayerns Leroy Sané hat in den letzten drei Bundesliga-Spielen getroffen und könnte eine Schlüsselrolle in der Offensive der Bayern spielen. Er hat bereits sechs Saisontore erzielt, so viele wie noch nie zuvor in einer Hinrunde. Kingsley Coman, der beim 3:0 gegen den SC Freiburg seine ersten beiden Saisontore erzielte, könnte ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Auf der anderen Seite muss Mainz seine Defensive stärken, um die starke Offensive der Bayern zu stoppen. Sie haben in den letzten acht Heimspielen mindestens ein Gegentor kassiert und müssen diese Serie brechen, um eine Chance auf einen Sieg zu haben. Es wird interessant sein zu sehen, welche Taktiken beide Trainer anwenden werden, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Wird Mainz 05 gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird M05 gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Mainz 05 gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Mainz 05 gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----