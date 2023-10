Bundesliga: Historisch! Guirassy bricht alle Rekorde - Stuttgart kann auch Comeback

Yannick Gerhardt hatte die Gäste mit einem Flachschuss vom Sechzehner in Führung gebracht (34.), der Ball prallte noch an den Innenpfosten, Alexander Nübel war machtlos. In der zweiten Hälfte belohnte Guirassy die Stuttgarter für eine aufopferungsvolle Leistung. Es waren die Saisontore elf, zwölf und dreizehn des gebürtigen Franzosen - Allzeitrekord in der Bundesliga!