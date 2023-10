Fall Mazraoui: Wo ist der Bayern-Vorstand? | Kolumne von SPORT1-Experte Stefan Effenberg

Der FC Bayern München hat sich im Fall Noussair Mazraoui hingegen dazu entschieden, die Sache mit einem Statement zu beenden. Dazu muss ich deutlich sagen: Eigentlich sollten die Spieler selbst wissen, wie man sich bei so einem Thema verhält - wenn man zweimal nachgedacht hätte. Das war bei Mazraoui aber wohl nicht der Fall.

Danach war das Kind in den Brunnen gefallen. Ja, in der Kluberklärung wurde erklärt, dass Mazraoui „jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation“ verurteilt. Was ich aber vermisse: Wo ist die Entschuldigung? Das wäre ja wohl das Mindeste gewesen - und nicht die Aufgabe des Vereins. Der Spieler hat den Post abgesetzt, dann hätte er sich auch entschuldigen müssen.