Vom Pech verfolgt! Bayern-Star mit langer Krankenakte

Erst Ende September feierte Raphael Guerreiro nach überstandenem Muskelbündelriss im DFB-Pokal gegen Preußen Münster endlich sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern . Trainer Thomas Tuchel zeigte sich in Anbetracht der Rückkehr des Neuzugangs vom BVB entzückt und holte zur Lobeshymne aus.

Eine vereinsinterne medizinische Untersuchung ergab, dass Guerreiro einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten hat . Aufgrund der Verletzung ist der 29-Jährige in der aktuellen Länderspielpause auch nicht zur Nationalmannschaft gereist.

Guerreiro beim FC Bayern: „Ein ganz wichtiger Spieler für uns“

„Das ist natürlich bitter“, klagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund: „Rapha hat sich herangekämpft und eine super Halbzeit in Leipzig gespielt. Das ist richtig bitter für ihn, weil er ein ganz wichtiger Spieler für uns ist. Wir hoffen, dass es nicht zu lange dauert.“

Die Bayern-Verantwortlichen bezweifeln demnach nicht, dass Guerreiro aufgrund seiner Fähigkeiten eine bedeutende Rolle einnehmen kann. Immerhin verzeichnete der Europameister von 2018 im Trikot von Borussia Dortmund beeindruckende 90 Torbeteiligungen in 224 Pflichtspielen.

Doch kurz nach seinem Wechsel vom BVB zu Bayern verletzte sich der Allrounder im Trainingslager am Tegernsee erstmals und verpasste die restliche Vorbereitung und den Saisonstart des Rekordmeisters.

Jetzt steht er bei insgesamt 72 Spielminuten, sein jüngster Muskelfaserriss könnte ihn aber bis in den November hinein außer Gefecht setzen.

Nach Sky -Informationen kehrte Guerreiro am Freitag immerhin ins Lauftraining zurück und absolvierte einige lockere Runden auf dem Trainingsplatz des FC Bayern.

94 verpasste Spiele: Lange Krankenakte beim BVB

Dass der Körper des Portugiesen aber häufiger streikt, ist unerfreulicherweise ein altbekanntes Problem, wie seine Krankenakte zeigt. Laut transfermarkt.de verpasste Guerreiro in sieben Jahren beim BVB insgesamt 94 Pflichtspiele für Verein und Nationalmannschaft aufgrund von über 20 verschiedenen Verletzungen.

Neben einer Operation am Knöchel in seinem zweiten BVB-Jahr machten ihm meist muskulären Probleme an unterschiedlichen Stellen einen Strich durch die Rechnung.