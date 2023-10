FC Bayern: "Völlig gaga"! Hoeneß schaltet sich in Personalie Boateng ein

Uli Hoeneß hat im Detail erklärt, warum der FC Bayern sich gegen eine Verpflichtung von Jérôme Boateng entschieden hat. Der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters führte dabei neben moralischen Bedenken auch finanzielle Gründe an.

Hoeneß erklärt Bayerns Boateng-Entscheidung

„Die Vergangenheit, die auch mit den Prozessen, die er hinter sich hat, ist belastet“, sagte Hoeneß zur Absage an Boateng weiter. Dies „hat den Verein schlussendlich dazu gebracht, von der Verpflichtung abzusehen“.

Der Bayern-Macher spielt damit auf den nach wie vor nicht abgeschlossenen Gerichtsprozess gegen Boateng an, wegen des viele FCB-Fans der Personalie ablehnend gegenüberstanden.

In einem Statement hatten die Bayern die Boateng-Entscheidung zunächst mit der zwischenzeitlich weniger ernsten Personallage in der Abwehr begründet. Trainer Thomas Tuchel und auch Präsident Herbert Hainer hatten danach aber bereits wie nun Hoeneß durchblicken lassen, dass der Entschluss nicht nur unter sportlichen Gesichtspunkten gefallen war.

Hoeneß führte nun noch einen weiteren Grund an: Man dürfe „eines nicht vergessen: Jérôme kann ja nur in der Bundesliga spielen.“ Für die Champions League wäre Boateng tatsächlich nicht einsatzberechtigt gewesen, zumindest bis zum Achtelfinale.

Hoeneß: „Das ist wirtschaftlich völlig gaga“

„Wie ich höre, will unsere sportliche Leitung in der Winterpause möglicherweise noch einen Abwehrspieler holen - entweder in der Innenverteidigung oder als rechter Verteidiger“, führte Hoeneß aus. Hätte man Boateng bis dahin unter Vertrag genommen, wäre das für nur acht Bundesligaspiele der Fall gewesen: „Und das ist wirtschaftlich völlig gaga.“