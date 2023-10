Ist sein Abgang Stuttgarts Geheimnis? Knallharte Abrechnung mit Mislintat

Veh: Nach Mislintat wurden die richtigen Leute geholt

Ein halbes Jahr nach seinem Abschied hatte Mislintat bei Ajax Amsterdam als Technischer Direktor angeheuert, wo er aber nach rund vier Monaten wieder gehen musste. Während seiner Zeit in den Niederlanden hatte der öffentlich-rechtliche Sender NOS über Unregelmäßigkeiten bei einem Transfer des Ex-Stuttgarters Borna Sosa berichtet.

Wohlgemuth über Mislintat-Ermittlungen

Mislintat soll den Wechsel am Deadline Day über die Spieleragentur „AKA Global“ abgewickelt haben. Die Agentur hält jedoch Anteile an der Firma „Matchmetrics“, an der Mislintat 35 Prozent der Anteile hält und somit größter Teilhaber ist. Sowohl Ajax als auch der VfB haben Ermittlungen eingeleitet.