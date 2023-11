Bayern-Fans setzen politisches Statement: "Nie wieder ist jetzt"

Der FC Bayern lieferte seinen Anhängern am Samstagnachmittag mit dem 4:2-Erfolg gegen Heidenheim ein Spektakel in der Allianz Arena samt Abwehrpatzern und einer Rekord-Show von Harry Kane.

Am 8./9. November 1923 hatte die NSDAP unter der Führung von Adolf Hitler und Erich Ludendorffs mit einem bewaffneten Aufmarsch im Münchner Bürgerbräukeller den Versuch unternommen, die Reichsregierung abzusetzen. Dieser war in den frühen Morgenstunden allerdings gescheitert.

FC Bayern auch von jüdischem Präsidenten aufgebaut

15 Jahre später – am Abend des 9. November 1938 - hatten organisierte Schlägertrupps jüdische Geschäfte, Gotteshäuser und andere Einrichtungen in Brand gesetzt. Ein Abend, der als Reichspogromnacht in eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte einging.