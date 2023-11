Bayern-Legenden? Nur zwei Spieler könnten die Hainer-Forderung erfüllen

Das Sieger-Team von damals ging aber auch als die Bayern-Mannschaft in die Geschichte ein, bei der mit Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller gleich drei Eigengewächse in der Startelf standen.

Fünf Bayern-Idole in Hall of Fame

Wer aber kommt nach ihm? Wer kann nach Müller die Bayern-Identität, die für den Verein von so großer Bedeutung ist, in die Welt transportieren?

Hainer fordert Statement-Spieler made by Bayern

Diese Fragen beschäftigten auch Bayern-Präsident Herbert Hainer, der bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag forderte: „Wir brauchen wieder mehr Statement-Spieler made by FC Bayern, die mit uns Geschichte schreiben.“

Davon hat es in letzter Zeit in der Tat nicht viele gegeben. Wobei man sicherlich erst einmal klären sollte, wer denn überhaupt als „Spieler made by FC Bayern“ gelten kann.