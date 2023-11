Bundesliga: Darum ist Dortmund keine Spitzenmannschaft | Kolumne von SPORT1-Experte Stefan Effenberg

zu Beginn möchte ich erstmal meine besten Genesungswünsche in Richtung von Dr. Felix Brych schicken. Das war schon richtig bitter - und dann auch noch in seinem Rekordspiel. Wir hatten ihn ja letzte Woche hier (im Doppelpass, Anm. d. Red.), da hat er pure Freude ausgestrahlt. Jetzt wird er außer Gefecht gesetzt mit einem Kreuzbandriss, was in dem Alter eine Ausfallzeit zwischen sechs und neun Monaten heißt. Ich wünsche ihm natürlich, dass er zurückkommt und noch einige Rekorde knackt.