Bundesliga: Warum Nicals Füllkrug für den BVB mehr als nur ein Stürmer ist!

Auf fast 300 Spiele in der 1. und 2. Liga kommt Füllkrug, er hat eine WM für Deutschland gespielt und in elf Länderspielen neunmal getroffen. Doch für sein erstes Europapokal-Tor musste der Ex-Bremer 30 Jahre alt werden. „Es ist erst das dritte Mal, dass Fülle in der Champions League dabei ist“, wusste Trainer Edin Terzić um die Bedeutung des Treffers. „Das Tor wird ihm und auch uns guttun.“

Stürmer zeigt Verständnis für die Kritik

Nach seinem schwachen Auftritt gegen Bayern (0:4) wurden leise Zweifel an der Qualität des gebürtigen Hannoveraners laut. Der Boulevard forderte bereits Mega-Talent Youssoufa Moukoko als Starter. Füllkrug bekam all das natürlich mit, ließ die Meinung einiger kritischer Fans und Experten aber nicht wirklich an sich ran. „Ich bin ja auch nicht zufrieden, wie ich da herumgelaufen bin“, sagte er erfrischend ehrlich mit Blick auf das Bayern-Spiel. „Die Kritik war da berechtigt. Ich bin aber weit davon entfernt, das als grundsätzliche Kritik zu sehen. Da bin ich ganz entspannt, weil ich es auch auf höherem Niveau, bei der Nationalmannschaft zum Beispiel, nachgewiesen habe. Ich kann sehr gut mit Kritik umgehen, solange es sachlich bleibt

Füllkrug konnte gegen Newcastle die „Torflaute“ überwinden

Vor dem für ihn erlösenden Treffer gegen Newcastle war Füllkrug zuvor vier Spiele ohne Treffer geblieben – für einen Angreifer eine enorm lange Zeit. Im Pokal gegen Hoffenheim (1:0) saß er zudem nur auf der Bank. Terzic, der im Sommer auf die 15-Millionen-Euro-Verpflichtung des 1,89 Meter großen Stürmers gepocht hatte, sagte am Dienstag: „Wir hoffen und wünschen uns natürlich, dass wir einen Neuner haben, der auch auf diesem Level trifft.“ Füllkrug sei extrem wichtig, habe viele Bälle verlängert und festgemacht.

Sein Wert ist in der Tat nicht nur am Toreschießen festzumachen, sondern auch an der Mitarbeit für die Mannschaft. Füllkrug scheut sich nicht vor Defensivarbeit, hängt sich in jeden Zweikampf voll rein und macht als Zielspieler vorne drin viele Bälle fest. TV-Experte und BVB-Berater Matthias Sammer lobte entsprechend nach dem Newcastle-Spiel bei Amazon Prime: „Du hast Zeichen gesetzt. Gegen zwei Ochsen Kopfballduell gewonnen, abgelegt. Das trägt eine Mannschaft.“

Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz hat Füllkrug eine enorme Bedeutung für den BVB. Der Routinier, der vor 18 Monaten noch mit Werder Bremen in der 2. Liga gespielt hat und dessen Karriere wellenförmig verlief, hat das Zeug zum Publikumsliebling. In der Nationalmannschaft, bei der er auch unter Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann als Stürmer Nummer eins gesetzt ist, jubeln ihm die Fans längst zu.

Der 30-Jährige zeigt Leader-Qualitäten